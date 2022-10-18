محققون ألمان يكشفون معلومات دقيقة عن تفجير «نورد ستريم»
من موقع الحادث
18 أكتوبر 2022 15:48
رجح محققون ألمان أن تكون التفجيرات التي طالت خطوط أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق الشهر الماضي، ناجمة عن عبوة ناسفة، في تأكيد لنتائج أولية مماثلة توصلت إليها السويد. وأوضح بعض المسؤولين الألمان أنه من غير المرجح أن يكون التخريب المشتبه به قد نفذته غواصة عسكرية، مستشهدين بعمق المياه الضحل نسبياً والمراقبة الوثيقة للغواصات التي تجريها أساطيل الناتو في المنطقة، مشيرين إلى أن إحدى نظريات التفجير بوساطة عبوة ناسفة تم إنزالها من سفينة ثم تفجيرها عن بعد. جاءت هذه النتائج بعدما خلص تحقيق دنمركي، اليوم الثلاثاء، أن الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب غاز نورد ستريم في الجزء الدنمركي من بحر البلطيق يظهر أن التسرب نتج عن «انفجارات قوية».