الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العثور على طرد مثير للريبة قرب مقر الحكومة البريطانية

مبنى الحكومة البريطانية
18 أكتوبر 2022 15:45

ذكر شرطي أن طريقا في وسط الحي الحكومي في لندن، بالقرب من داونينج ستريت حيث مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس ومقر إقامتها، أُغلق اليوم الثلاثاء بعد العثور على طرد مثير للريبة.
وقال مكتب رئيسة الوزراء ووزارة الدفاع إن طريق وايت هول، الممتد بين مقرات البرلمان وساحة الطرف الأغر، يضم أيضا العديد من الإدارات الحكومية ومنها وزارة الخارجية.
وكتبت شرطة لندن على تويتر أنها تلقت بلاغا في الساعة 1142 صباحا (1042 بتوقيت جرينتش) بوجود طرد مثير للريبة.
وأضافت "تواجد أفراد الأمن في المكان وتم تطويق المنطقة كتدبير احترازي. سيقوم ضباط متخصصون بفحص الطرد. رجاء ابتعدوا عن المنطقة".
وذكر مسؤول حكومي أن بعض المباني الحكومية في طريق وايت هول أخليت. 

أخبار ذات صلة
بريطانيا.. إخلاء محيط مقر الحكومة بسبب طرد مشبوه
تراس تعتذر عن الأخطاء وسط مطالبات باستقالتها
المصدر: وكالات
الحكومة البريطانية
بريطانيا
آخر الأخبار
شركة طيران تعاقب  فناناً شهيراً على سلوكه الفظ
دنيا
شركة طيران تعاقب فناناً شهيراً على سلوكه الفظ
اليوم 13:53
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
الإمارات
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
اليوم 13:40
مستودع تابع لـ «أرامكس»
الاقتصادي
«أرامكس» تستحوذ على شركة تجارة إلكترونية بقيمة 265 مليون دولار
اليوم 13:38
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
الرياضي
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
اليوم 13:35
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
الرياضي
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
اليوم 13:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©