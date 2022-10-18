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الاقتصادي

الكويت: قرار «أوبك+» مبني على دراسات اقتصادية خالصة

من الكويت
18 أكتوبر 2022 15:19

 قالت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية نقلا عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن الكويت تؤكد أن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج جاء بالإجماع ومبنيا على دراسات اقتصادية خالصة.

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المصدر: وكالات
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