تراس تعتذر عن الأخطاء وسط مطالبات باستقالتها

قدمت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اعتذاراً عما تسببت فيه من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد، بعدما اضطرت لإلغاء خططها الموسعة لخفض الضرائب والشروع بدلاً من ذلك في برنامج «صعب للغاية» لخفض الإنفاق العام. والتزمت تراس الصمت في البرلمان أمس الاثنين، بينما قام وزير ماليتها الجديد جيريمي هانت بالإطاحة ببنود أجندتها الاقتصادية التي اقترحتها قبل أقل من شهر، والتي أدت إلى تراجع حاد لسوق السندات لدرجة جعلت بنك إنجلترا مضطراً للتدخل لحماية صناديق التقاعد من الانهيار. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح أن يرجئ البنك المركزي بيعاً مخططاً له لسندات حكومية بالمليارات من الجنيهات الإسترلينية لأن الأسواق لا تزال متقلبة للغاية. وخفف قرار تراس بسحب برنامجها الاقتصادي حتى الآن بعض الضغط على تكاليف الاقتراض المرتفعة في بريطانيا، إلا أن انعكاساته تعني أنها تكافح من أجل البقاء في منصب تقلدته فقط قبل ستة أسابيع. ودعا نواب من حزبها بالفعل إلى استقالتها.