الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

محاكمة رئيس بلدية فرانكفورت بتهمة الفساد

محاكمة رئيس بلدية فرانكفورت بتهمة الفساد
18 أكتوبر 2022 14:34

 جرى اليوم الثلاثاء بألمانيا، محاكمة بيتر فيلدمان، رئيس بلدية فرانكفورت، بتهمة الفساد.
ويقول ممثلو الادعاء إن فيلدمان أساء استغلال منصبه وحصل على مزايا لنفسه ولزوجته.
وترتبط المحاكمة بفضيحة تتعلق بجمعية "رعاية العاملين" (إيه في أو) الاجتماعية.
ويقول الادعاء إن زوجة فيلدمان حصلت على عقد عمل في الجمعية، مقابل راتب أعلى بكثير مما هو معتاد مع الموظفين المبتدئين.
وأوضح ممثلو الادعاء أن هناك اتفاقا ضمنيا بأن يقوم فيلدمان في المقابل، "بالتصرف بطريقة جيدة وودودة مع جمعية /إيه في أو/ في فرانكفورت" من خلال مكتب رئيس البلدية.
ومن جانبه، نفى فيلدمان الاتهامات وقال إنه سيكون قادرا على إثبات براءته في المحكمة.

أخبار ذات صلة
برلين تقيل رئيس وكالة الأمن السيبراني لصلاته بجهات أجنبية
قتيلان بعملية طعن في ألمانيا
المصدر: د ب أ
ألمانيا
فرانكفورت
آخر الأخبار
شركة طيران تعاقب  فناناً شهيراً على سلوكه الفظ
دنيا
شركة طيران تعاقب فناناً شهيراً على سلوكه الفظ
اليوم 13:53
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
الإمارات
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
اليوم 13:40
مستودع تابع لـ «أرامكس»
الاقتصادي
«أرامكس» تستحوذ على شركة تجارة إلكترونية بقيمة 265 مليون دولار
اليوم 13:38
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
الرياضي
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
اليوم 13:35
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
الرياضي
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
اليوم 13:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©