محاكمة رئيس بلدية فرانكفورت بتهمة الفساد

جرى اليوم الثلاثاء بألمانيا، محاكمة بيتر فيلدمان، رئيس بلدية فرانكفورت، بتهمة الفساد.

ويقول ممثلو الادعاء إن فيلدمان أساء استغلال منصبه وحصل على مزايا لنفسه ولزوجته.

وترتبط المحاكمة بفضيحة تتعلق بجمعية "رعاية العاملين" (إيه في أو) الاجتماعية.

ويقول الادعاء إن زوجة فيلدمان حصلت على عقد عمل في الجمعية، مقابل راتب أعلى بكثير مما هو معتاد مع الموظفين المبتدئين.

وأوضح ممثلو الادعاء أن هناك اتفاقا ضمنيا بأن يقوم فيلدمان في المقابل، "بالتصرف بطريقة جيدة وودودة مع جمعية /إيه في أو/ في فرانكفورت" من خلال مكتب رئيس البلدية.

ومن جانبه، نفى فيلدمان الاتهامات وقال إنه سيكون قادرا على إثبات براءته في المحكمة.