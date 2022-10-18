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كسوف جزئي للشمس تشهده المنطقة العربية الثلاثاء المقبل

كسوف جزئي للشمس تشهده المنطقة العربية الثلاثاء المقبل
18 أكتوبر 2022 11:27

تشهد المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري ويشاهد من الدول العربية ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي يمكن رؤية الكسوف من معظم أوروبا وشمال شرق أفريقيا وغرب ووسط آسيا ويبدأ الكسوف دائما من المناطق الغربية وينتقل تدريجيا باتجاه الشرق.

وأوضح أنه بالنسبة للكرة الأرضية سيبدأ الكسوف من شمال غرب أوروبا بالقرب من آيسلاندا في الساعة 08:58 صباحا بتوقيت غرينتش ثم ينتقل تدريجيا إلى شمال أفريقيا ثم إلى غرب آسيا ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينتش إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهرا بتوقيت غرينتش في وسط بحر العرب وستكون أعلى نسبة للكسوف في روسيا بنسبة 86%.

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وأضاف بالنسبة للدول العربية ستكون أعلى نسبة للكسوف في شمال العراق تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية ومن ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي وسيكون مرئيا بشكل بسيط جدا من شمال شرق الجزائر فقط.

وحذر مركز الفلك الدولي من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف بدون استخدام النظارات الشمسية الخاصة لرصد الكسوف والمرشحات الخاصة، لما فيه من خطر على العين.

المصدر: وام
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