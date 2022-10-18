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العثور على نفايات مشعة في مدرسة بولاية أميركية

العثور على نفايات مشعة في مدرسة بولاية أميركية
18 أكتوبر 2022 08:39

أشار تقرير جديد إلى العثور على كمية كبيرة من النفايات المشعة في مدرسة ابتدائية بولاية ميزوري الأميركية قرب سانت لويس، حسبما ذكرت قناة "إبه بي سي".
ودرست شركة "بوسطن كيميكال داتا" عينات من التربة والغبار والنباتات في مدرسة "جانا" الابتدائية في فلوريسانت بولاية ميزوري في أغسطس.
وتتوافق النتائج التي توصلت إليها الشركة مع نتائج من سلاح المهندسين بالجيش الأميركي، الذي رصد ملوثات مشعة قرب المدرسة لأول مرة في 2018 ومجددا في 2019 و 2020 و 2021، وفقا للتقرير.
وتقع المدرسة بسهل "كولد ووتر كريك" الفيضي، الذي أصبح ملوثا باليورانيوم ونفايات مشعة أخرى خلال الحرب العالمية الثانية.

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المصدر: د ب أ
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النفايات المشعة
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