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تراس تعتذر وتتعهد بقيادة المحافظين في الانتخابات المقبلة

تراس تعتذر وتتعهد بقيادة المحافظين في الانتخابات المقبلة
18 أكتوبر 2022 07:26

 اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن "أخطائها" وتعهدت بقيادة حزب المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة فيما تكافح من أجل الاحتفاظ بمنصبها عقب انتقادات شديدة لخططها بشأن خفض الضرائب.
وقالت تراس إنها "عدّلت ما كنا تقوم به" بعدما أثارت سياسات الحكومة المالية فزع الأسواق، مع تعيين وزير خزانة جديد يتبنى استراتيجية جديدة "لاستعادة الاستقرار الاقتصادي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وذكرت: "أعتقد أن قول (نعم لقد أخطأت) علامة السياسي النزيه".
وتكافح رئيسة الوزراء البريطانية للحفاظ على منصبها بعدما تم تقويض سياستها الاقتصادية بعد إلغاء الميزانية المصغرة لوزير الخزانة السابق.

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