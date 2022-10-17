الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في القدس

نيويورك (الاتحاد)

أعربت دولة الإمارات عن دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى التزامها بالعمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى حل عادل وتكاملي يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه وفد الدولة لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى خفض التصعيد في القدس واحترام الدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات بالمدينة.

وأضاف البيان أهمية تقديم أوجه الدعم اللازم كافة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى تقديم الإمارات كل دعم ممكن لتمكين الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الاحتياجات الملحة للسكان، خاصة من فئة النساء والأطفال.

وقال: «على الصعيد نفسه، وفي محاولة للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، ساهمت الإمارات بتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني منذ عام 2016 حتى عام 2022، بأكثر من 684 مليون دولار أميركي».

كما أكد البيان تقديم أكثر من 165 مليون دولار أميركي لـ«الأونروا»، منها 143 مليون دولار أميركي مخصصة للتعليم، و11.7 مليون دولار أميركي لبرامج المعونة والخدمات الاجتماعية للسلع الأساسية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، مشيراً إلى وعد الإمارات بتقديم 25 مليون دولار أميركي لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية للمساعدة في خدماتها.

وأوضح «نظراً للآثار المترتبة على جائحة «كوفيد-19» ووقف النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، قامت الإمارات بنقل أكثر من 1800 طن من الإمدادات الغذائية والمساعدات الطبية جواً إلى فلسطين».

وقال البيان «تبرعت الإمارات بجرعات من لقاحات (كوفيد-19) قدرها 1.4 مليون جرعة، وأنشأت مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في غزة، والذي افتتح في شهر فبراير من العام الحالي، لدعم القطاع الصحي في غزة في ظل تفشي جائحة كوفيد-19».

كما طالب بضرورة تعزيز أوجه دعم المجتمع الدولي الفعال للقطاعات الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً قطاع الصحة والتعليم.

وأكد البيان «ضرورة تشجيع وتحفيز الجهود والإجراءات التي من شأنها منع التصعيد والنهوض بخيار المفاوضات، كما وتحث على ضرورة العمل على حماية آفاق حل الدولتين وتجاوز الجمود في العملية السياسية لإعادة إطلاق عملية سلام ملموسة وفعالة».

وأشار إلى «أن الحل الوحيد يتمثل في تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية».

وذكر البيان «ترحب الإمارات بما تطرق إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ 22 سبتمبر خلال المناقشة العامة بخصوص دعم حل الدولتين»، معرباً عن أهمية ترجمة الأقوال لأفعال ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

ودعا البيان إلى خفض التصعيد في القدس، كما أكد أيضاً ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، واحترام الدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات في مدينة القدس.

وطالب بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء معترك الصراع، وذلك انطلاقاً من الإيمان التام بأن الشعب الفلسطيني، كغيره من شعوب العالم يستحق أن ينعم بالعيش الكريم في دولةٍ مستقرة، ومجتمع آمن يسوده التسامح والازدهار الاقتصادي، ويتمكن فيه الإنسان من تحقيق آماله وطموحاته، جنباً إلى جنب مع الشعب الإسرائيلي.

وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مجدداً دعمها الجهود الإقليمية والدولية الرامية للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، ومواصلة العمل للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.