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تحذير أممي من صعوبة الوضع الإنساني للسوريين

أطفال في مخيم داخلي للنازحين شمال سوريا يبتسمون رغم صعوبة الظروف المعيشية (أ ف ب)
18 أكتوبر 2022 02:49

دمشق (الاتحاد)

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عرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون آخر تطورات لجنة مناقشة الدستور السورية، حيث وصف فيه وضع السوريين بأنه غاية في الصعوبة.
وقدم بيدرسون، خلال لقائه أمس مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في العاصمة السورية دمشق، عرضاً حول حيثيات الزيارات التي قام بها مؤخراً إلى عدد من الدول، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في هذه الدول، والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.
وقال بيان لوزارة الخارجية السورية: إن المقداد وبيدرسون بحثا «آخر التطورات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الوضع في سوريا».
وقال بيدرسون، عقب الاجتماع: إن «وضع السوريين في الداخل والخارج في غاية الصعوبة، فحوالي 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، لذلك نحن نواجه صعوبات في كل هذه الجبهات، وكما قلت عدة مرات العملية السياسية لم تعط شيئاً للسوريين، لكن ما نقلته اليوم لمعالي الوزير المقداد هو أن الأمم المتحدة ملتزمة بكل هذه المواضيع، وستعمل على البحث في وقف لإطلاق نار شامل على كامل الأراضي السورية».
وأضاف: «منذ مارس 2020، لدينا وقف إطلاق نار وخطوط مواجهة لم تتبدل، ولكن يوجد كثير من المدنيين السوريين يقتلون وهذا يعتبر تحدياً كبيراً ومستمرون في العمل من أجل توفير احتياجات الشعب السوري، وفي العمل من أجل توفير الاحتياجات للاجئين ومن يعيشون في مختلف المناطق السورية، إن كانت تحت سيطرة الحكومة أو خارجها».
وأكد المبعوث الأممي أن ما تحتاج إليه سوريا للخروج من الأزمة هو التقدم على المسار السياسي.
وقال: «لذلك بحثت مع الوزير المقداد كيفية تعزيز تدابير الثقة كما هو منصوص عليه في القرار2254، وعدت وأكدت فكرتي، وقدمت شرحاً بخصوص مبدأ خطوة بخطوة، وهو ما سيسمح لجميع الأطراف بالانخراط الجدي، ويمكننا أيضاً من التقدم ببطء، وتحدثنا عن اللجنة الدستورية». 
وأعرب عن أمله بعد المحادثات في إعلان أخبار إيجابية بهذا الخصوص، بحيث يمكن عقد جلسات قادمة في جنيف.
ويلتقي بيدرسون، اليوم، الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور رئيس الوفد السوري المحامي أحمد الكزبري.

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