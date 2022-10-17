«الكبتاغون».. سلاح «حزب الله» لتمويل الإرهاب وتدمير الشباب

أحمد عاطف (القاهرة)

تضبط السلطات اللبنانية بين الحين والآخر، شحنات تحوي الملايين من أقراص «الكبتاغون» المخدرة على حدودها أو في موانئها قبل أن يتم تهريبها، فيما تشير الدلائل إلى تورط ميليشيا «حزب الله» الإرهابية في الاتجار بالمخدر وتهريبه.

وكشف خبراء لـ«الاتحاد» عن أن سعي ميليشيات «حزب الله» إلى تمويل أنشطته الإرهابية عبر الاتجار في المخدرات، لتمويل الإرهاب وتدمير الشباب، دفع عدداً من الدول إلى اتخاذ إجراءات وفرض قيود على الصادرات اللبنانية منعاً لاستعمالها وسيلة لتهريب المخدرات.

ووصف المحلل السياسي السعودي خالد مجرشي تهريب الـ«كبتاغون» إلى الدول العربية بأنه خطة ممنهجة لضرب عصب البلاد والمقصود به «الشباب»، وتقوم منظمات دولية بتلك التجارة الإجرامية بالوكالة عن أنظمة معروفة وكذلك عن التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش» و«الإخوان».

وبحسب الخبراء، فإن «الكبتاغون» مزيج من الأمفيتامين والكافيين والحشوات المختلفة، وهذا المخدر استُهلِك في الحرب الأهلية في سوريا من قبل المقاتلين الذين يقولون، إنه يخفف من الخوف في ساحة المعركة، كما تنمو التجارة العالمية للكبتاغون بسرعة، إذ بلغت قيمتها ما يقدر بنحو 5.7 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقرير لمعهد «نيو لاينز».

وأشار مسؤول الإعلام والتواصل في «حزب القوات اللبنانية» شارل جبور إلى أن هناك مطالبات من قبل الساسة والشعب اللبناني لرئاسة الجمهورية والحكومة بوضع سياسات وطنية جديدة تؤدي إلى ضبط الحدود المفتوحة على تهريب المخدرات والسلاح، ومنع لبنان من أن يكون منصة لاستهداف الدول العربية، ثم مكافحة الفساد وتطبيق القانون.

وأكد جبور لـ«الاتحاد» أن هناك مصانع للكبتاجون في لبنان ويتم توقيف شحنات مهربة بمطار بيروت، وأن الشعب اللبناني كله يدرك من يقف وراء تلك الصناعة الآن ويعلم السبب في عدم مهاجمة تلك المصانع، لا سيما أنه إذا كانت هناك سلطة جديدة ستداهم وتتبع وتوقف المسؤول الفاسد.

إلى ذلك، اعتبر السياسي والأكاديمي السعودي الدكتور أحمد الركبان، أن تهريب المخدرات شكل من أشكال الحرب على الشعوب لتدمير شبابها، وهناك فصيل لبناني يحاول هدم القيم بتهريب كل أنواع المخدرات عبر شحنات الفاكهة والمستلزمات الطبية.