رئيسة الحكومة البريطانية متمسكة بمنصبها رغم دعوات الاستقالة

دينا محمود (لندن)

في ظل تزايد المؤشرات على اتساع نطاق التمرد الذي تواجهه رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس داخل حزبها «المحافظين»، لإجبارها على التخلي عن منصبها الذي لم تُمضِ فيه أكثر من 42 يوماً، شدد المتحدث باسم تراس، على أنها ستواصل الإمساك بزمام الأمور في البلاد، مؤكداً أن التعديلات الجذرية التي أعلنها وزير الخزانة الجديد جيريمي هَنت على خططها الاقتصادية، أُجريت بالتشاور معها.

ونفى المتحدث الرسمي باسم 10 داوننج ستريت، مقر رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، التقارير التي أشارت إلى أن تراس، ربما تكون قد «أُجْبِرَت» على قبول التغييرات التي كشف «هَنت» النقاب عنها أمام مجلس العموم البريطاني أمس، وشملت إلغاء أغلب الإعفاءات الضريبية، وأدت إلى انهيار قياسي في قيمة الجنيه الاسترليني، وأثارت اضطرابات في الأسواق.

وقال السير روجر جَيل النائب المخضرم عن «المحافظين» في البرلمان منذ عام 1983، إن هَنت بات الآن أشبه بـ «رئيس الحكومة، بحكم الأمر الواقع»، وإن القوة الحقيقية أصبحت تتركز في 11 داوننغ ستريت؛ مقر الإقامة الرسمي لوزير الخزانة، وليست في المنزل رقم 10 الذي تقطنه رئيسة الحكومة.

ولكن المتحدث باسم رئاسة الحكومة، أكد أن الاتفاق على التغييرات التي أدت لتعافٍ ملموس في قيمة الجنيه الاسترليني، جرى خلال مشاورات جمعت تراس بوزير خزانتها، وأن رئيسة الوزراء لا تزال «تدير شؤون البلاد».

وبدت هذه التصريحات، مؤشراً على اعتزام تراس تحدي الضغوط التي تواجهها من داخل حزبها وخارجه، للاستقالة من رئاسة الحكومة، التي تولتها في السادس من سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية اتهامها بالتخبط في التعامل مع الملف الاقتصادي.

وتزامنت تصريحات المتحدث الحكومي البريطاني مع ارتفاع عدد النواب المحافظين الذين يطالبون علناً باستقالة تراس إلى 4، وسط تقارير عن أن العدد الفعلي قد يفوق ذلك بكثير، في ظل أنباء عن إجراء «محادثات سرية» قبل أيام بين «النواب المتمردين» في صفوف «المحافظين» وكبار أعضاء «لجنة 1922»، المعنية بالإجراءات الخاصة باختيار زعيم الحزب، وذلك لدعوة رئيس اللجنة لمطالبة تراس بالتنحي.

وتحول القواعد المطبقة في حزب «المحافظين» دون إجراء تصويت داخلي بالثقة على رئيس الحكومة، خلال الشهور الـ 12 الأولى له في السلطة، لكنّ نائباً بارزاً عن الحزب في البرلمان، قال لصحيفة «إندبندنت»، إنه بات من الواضح، أنه لم يعد بوسع تراس «قيادة الحزب إلى الانتخابات المقبلة (المقررة عام 2024).

وأذكت هذه التصريحات وغيرها، حُمى الحديث في الدوائر السياسية والإعلامية في بريطانيا، عن الأسماء المرشحة لخلافة تراس حال اضطرارها للتخلي عن منصبها، وفي مقدمتهم وزير الخزانة الجديد هَنت، وسلفه ريتشي سوناك الذي كان قد خسر المنافسة على زعامة «المحافظين» أمام رئيسة الحكومة الحالية مطلع الشهر الماضي.

غير أن أنصار تراس يؤكدون أنه من المبكر الحديث عن خروجها من المشهد. فقبيل الاجتماع الذي عقدته رئيسة الحكومة مساء أمس مع وزرائها، في مسعى لتوحيد الصفوف، وإقناعهم بجدوى التعديلات التي أُدخلت على خطتها الاقتصادية، أكد داميان جرين الذي كان نائباً لرئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي، أنه لا يزال لدى تراس تفويض من جانب أعضاء الحزب، وأنها تشكل الخيار الأفضل لقيادته في انتخابات عام 2024.