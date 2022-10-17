4 ملايين طفل يعانون الفقر بسبب الأزمة الأوكرانية

نيويورك (وكالات)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير أصدرته، أمس، إن الحرب القائمة في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم، تسببا في الدفع بـ 4 ملايين طفل في أنحاء شرق أوروبا وآسيا الوسطى إلى الفقر.

وأوضحت أن الرقم الذي يمثل زيادة نسبتها 19% منذ عام 2021، أظهر أن الأطفال «يتحملون العبء الأكبر» من الصراع.

وتضمنت الدراسة بيانات من 22 دولة في المنطقة.

وكان تأثير الحرب قاسياً بشكل خاص على الأطفال في روسيا وأوكرانيا. فهناك في روسيا 2.8 مليون طفل صاروا يعيشون ضمن أسر تعيش تحت خط الفقر، بحسب الدراسة. أما في أوكرانيا، فهناك نصف مليون طفل جديد صاروا يعيشون في حالة فقر.