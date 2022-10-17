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كوريا الجنوبية تراقب بيونج يانج عن كثب

كوريا الجنوبية تراقب بيونج يانج عن كثب
18 أكتوبر 2022 02:49

سيؤول (وكالات)

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قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية كيم جون راك، إن الجيش يراقب تحركات كوريا الشمالية عن كثب، ويلتزم بوضع الاستجابة للطوارئ، وسط مخاوف من استفزازات جديدة خلال التدريب الدفاعي الجاري في الجنوب.  وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن تدريبات «هوجوك» السنوية انطلقت، أمس، بعد سلسلة من الاستفزازات من كوريا الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى، يوم الجمعة الماضي.
وقال راك: «مع إجراء تقييم شامل للأوضاع الأخيرة، نتابع عن كثب ونراقب التحركات ذات الصلة (في الشمال) ونلتزم بوضع الاستعداد القوي». وأضاف: «التدريب سيجرى بطريقة واقعية مع التركيز على الالتزام بحالة التأهب، وتعزيز القدرات العملياتية المشتركة».
وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن تدريب هذا العام الذي من المقرر أن يستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، يهدف بصورة أساسية إلى تحسين قدرات الجيش لتنفيذ مهام وقت السلم والحرب من خلال محاكاة التهديدات المختلفة من كوريا الشمالية، بما في ذلك استخدام أسلحته النووية وصواريخه.

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