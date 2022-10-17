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بايدن يستقبل نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض

بايدن يستقبل نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض
18 أكتوبر 2022 00:23

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في البيت الأبيض في 26 أكتوبر، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.

وسيجري هرتسوغ زيارة تستمر يومين إلى واشنطن.

وقالت جان-بيار، إن الرئيس الإسرائيلي وبايدن سيجريان "مشاورات حول قضايا أساسية بما فيها التحديات الإقليمية والدولية".

وستأتي زيارة هرتسوغ في أعقاب توصل إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وتجري إسرائيل في الأول من نوفمبر انتخابات برلمانية.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
إسرائيل
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