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روسيا تعلن انتهاء التعبئة الجزئية بعد تحقيق أهدافها

روسيا تعلن انتهاء التعبئة الجزئية بعد تحقيق أهدافها
18 أكتوبر 2022 00:20

قال المفوض العسكري للعاصمة الروسية موسكو، مكسيم لوكتيف، إن موسكو حققت أهدافها من مرسوم التعبئة الجزئية الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعليه فلن يتم استدعاء المزيد من الرجال، وفقاً لوكالات الأنباء الروسية.

ولم يذكر لوكتيف عدد الرجال الذين تم استدعاؤهم في موسكو منذ 21 سبتمبر الماضي تحديداً، بيد أنه أشار إلى أن المتطوعين مازال بإمكانهم الخدمة في صفوف الجيش.

من جانبه، قال عمدة العاصمة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن موسكو أنجزت مهمتها وإن إخطارات الاستدعاء التي لا تزال تصل إلى منازل المواطنين أو مقرات عملهم، لم يعد عليهم تنفيذها. كما أعلنت منطقة موسكو الإدارية حول العاصمة، عن انتهاء إجراءات التعبئة الجزئية.

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المصدر: وكالات
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