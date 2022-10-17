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روسيا ترهن تمديد «اتفاق الحبوب» بتخفيف القيود الغربية

أرشيفية
17 أكتوبر 2022 22:58

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن روسيا أبلغت اليوم الاثنين مسؤول رفيع في الأمم المتحدة بأن تمديد صفقة حبوب البحر الأسود متوقف على تخفيف الغرب القيود على الصادرات الروسية من المحاصيل والأسمدة.
وفي اجتماع جرى في موسكو، أبلغ ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي مارتن جريفيثس أحد وكلاء الأمين العام للأمم المتحدة بأن تمديد الصفقة، التي أتاحت الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئها الجنوبية، "يتوقف بشكل مباشر على ضمان التنفيذ التام لجميع الاتفاقيات المبرمة سابقا".
وتقول روسيا إن تأثير العقوبات الغربية على اللوجستيات والمدفوعات والشحن والتأمين يمنعها من تصدير الأسمدة والكيماويات مثل الأمونيا، وإن تخفيف هذه القيود كان جزءا مهما من الصفقة، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو. 

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المصدر: وكالات
روسيا
الحبوب
صادرات الحبوب
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