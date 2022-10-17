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تحطّم طائرة عسكرية بمنطقة مأهولة في روسيا

من موقع تحطم الطائرة الروسية
17 أكتوبر 2022 21:32

تحطّمت طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة في مدينة ييسك على سواحل بحر آزوف قرب أوكرانيا، كما نقلت الوكالات الروسية عن وزارة الدفاع الروسية.
وأوضحت الوزارة «في موقع سقوط طائرة سوخوي 34 في ساحة منطقة سكنية، اشتعلت النيران في وقود الطائرة»، فيما تظهر صور على الشبكات الاجتماعية التقطها شهود، حريقاً هائلاً في مبنى سكني.
ونقلت الوكالات الروسية عن وزارة الحالات الطارئة، أن الحريق امتد إلى مبنى سكني اشتعلت النيران في خمسة من طوابقه التسعة.
وبحسب وزارة الدفاع، تمكّن طيارو المقاتلة من الخروج، فيما أشارت إلى أن الرحلة كانت تدريبية.
من جانبه، قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية بنيامين كونترادييف، إن «كل وحدات الإطفاء والإنقاذ في المنطقة تعمل على إخماد النيران».
وتقع مدينة ييسك على بحر آزوف، قبالة مدينة ماريوبول الأوكرانية التي دمرها القصف وحصار طويل في الأشهر الأولى من الهجوم الروسي.

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المصدر: وكالات
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