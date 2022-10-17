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المنظمات العالمية تصدر أول خطة لمواجهة مخاطر صحية

المنظمات العالمية تصدر أول خطة لمواجهة مخاطر صحية
17 أكتوبر 2022 20:52

أصدرت المنظمات العالمية لصحة الإنسان والحيوان والغذاء والبيئة أول خطة عمل مشتركة لها، الاثنين، تهدف إلى رصد أي وباء محتمل في المستقبل ومواجهته.
وبعد جائحة «كوفيد» التي أرخت بثقلها عليها، ضمت الوكالات الأربع جهودها لمكافحة المخاطر الصحية الناشئة، من خلال استهداف الروابط بين تدهور النظم البيئية وقصور النظام الغذائي والأمراض المعدية ومقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية.
وقالت الوكالات الأربع، إن المبادرة التي أطلق عليها «خطة العمل المشتركة لصحة واحدة».. «تهدف إلى إنشاء إطار عمل لحصول تكامل في الأنظمة والقدرات حتى نتمكن بشكل جماعي من الوقاية من التهديدات الصحية وتوقعها ورصدها والاستجابة لها بطريقة أفضل».
وأضافت «تسعى هذه المبادرة لتحسين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة».
وأطلقت هذه الخطة ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة هي منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية، إضافة المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
ويؤمل من الخطة الخماسية (2022 - 2026) أن تعزز التعاون والقدرات والتنسيق، والذي من شأنه أن «يقوي دفاعات العالم ضد أوبئة وجائحات مثل كوفيد - 19»، حسبما ذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.
وثلاثة أرباع الأمراض المعدية الناشئة مصدرها الحيوان، على ما ذكرت منظمة الصحة العالمية لدى الإعلان عن الشراكة في مايو 2021.
وتركز الخطة على توسيع القدرات في مجال الأوبئة الحيوانية المنشأ والمتكررة والأمراض الحيوانية المنشأ المتوطنة وأمراض المناطق المدارية المهملة والأمراض المنقولة بوساطة النواقل ومخاطر سلامة الغذاء مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، إضافة إلى تركيزها على البيئة.

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المصدر: وكالات
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