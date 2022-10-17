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روسيا البيضاء تُجري مناورات بالذخيرة الحية مع روسيا

أرشيفية
17 أكتوبر 2022 20:47

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع في روسيا البيضاء قولها، اليوم الاثنين، إنها ستُجري مناورات بالذخيرة الحية وعمليات إطلاق صواريخ موجهة مضادة للطائرات مع القوات الروسية.

ونقلت «إنترفاكس» عن مسؤول دفاعي في مينسك قوله «من المزمع نشر وحدات عسكرية من التشكيلات في أربع مناطق تدريب في جمهورية روسيا البيضاء في الجزء الشرقي والأوسط من البلاد، ستبدأ (الوحدات) بعدها في إجراء أنشطة تدريب قتالية».

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء الأسبوع الماضي، إن قوات روسية ستنتشر في البلاد لتشكيل «تجمع إقليمي» جديد وسط مزاعم مينسك عن استعدادات أوكرانية لمهاجمة أراضيها.

ولم تقدم روسيا البيضاء أدلة على ذلك. وروسيا البيضاء حليف وثيق لروسيا قدم دعماً لوجستياً وسياسياً لهجوم موسكو على أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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