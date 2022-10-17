دراسة: «كورونا» تتسبب في خفض العمر المتوقع

كشفت دراسات أُجريت تحت إشراف علماء ألمان في روستوك، أن متوسط العمر المتوقع في البلدان الأوروبية تطور على نحو متباين للغاية خلال جائحة «كورونا». وذكرت مجموعة البحث بقيادة يوناس شولي من معهد «ماكس بلانك» الألماني للأبحاث الديموغرافية أنه بينما تراجع متوسط العمر المتوقع في بلغاريا بمقدار 43 شهراً في نهاية عام 2021 مقارنة مما كان عليه في عام 2019، فقد ارتفع بمقدار 7ر1 شهر في النرويج. وجاءت ألمانيا في النصف الأعلى من القائمة بتراجع قدره 7ر5 شهر. وأوضح العلماء في دورية «نيتشر هيومان بيهيفيور» أن «متوسط العمر المتوقع المتعاقب هو مقياس موجز للحالة الصحية الحالية للسكان؛ عندما يزداد معدل الوفيات بين السكان، ينخفض متوسط العمر المتوقع». وقام العلماء برصد التطور في 29 دولة في السنوات من 2015 إلى 2021، مع التركيز بشكل خاص على عامي الجائحة. وإلى جانب العديد من الدول الأوروبية، شمل التحليل الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي. وتمكنت بلجيكا وفرنسا والسويد وسويسرا من التعويض إلى حد كبير عن الانخفاض في متوسط العمر المتوقع عام 2020 عبر ارتفاعه في العام التالي. وأظهرت إيطاليا وإسبانيا أيضاً زيادة كبيرة في متوسط العمر المتوقع في عام 2021، لكنه تراجع إجمالاً في كليهما بمقدار 4ر7 شهر خلال عامي الجائحة. وسجلت بلدان شرق أوروبا على وجه الخصوص - باستثناء سلوفينيا - انخفاضاً في متوسط العمر المتوقع في كلا عامي «الجائحة»: على سبيل المثال تراجع في سلوفاكيا بمقدار 1ر33 شهر.