رئيس العراق الجديد يتعهد بـ«علاقات متينة» مع دول الجوار
رئيس العراق الجديد يتعهد بـ«علاقات متينة» مع دول الجوار
17 أكتوبر 2022 20:12
أقر الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، اليوم، بصعوبة المرحلة السياسية السابقة، فيما أكد أنه سيعلن برنامجه الرئاسي على جميع العراقيين، متمنياً تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن. وقال رشيد خلال مراسيم تسلمه مهام منصبه في قصر السلام ببغداد، ظهر اليوم، إن "المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع"، مؤكدا "قرب إعلان برنامجه لإدارة المرحلة المقبلة". وأضاف "أسعى لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي". وأعرب رشيد عن أمله في "تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة لتلبي مطالب المواطنين". وتعهد "ببذل كل جهده لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة والعمل على توطيد العلاقة بين بغداد وأربيل وإقامة علاقات إقليمية متوازنة". وانتخب مجلس النواب العراقي مساء الخميس الماضي عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.