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« فايزر» تزف خبراً ساراً لمرضى السرطان
أرشيفية
17 أكتوبر 2022 19:03
يتوقع فريق العلماء، الذي طور لقاح فايزر بيونتيك ضد كوفيد-19، أن يصبح اللقاح المضاد للسرطان متاحا بحلول عام 2030.
وقال الطبيبان أوغور شاهين وأوزليم توريتشي، إن تطوير لقاح فيروس كورونا ونجاحه "عزز عملهما على لقاح للسرطان"، وفق تقريرنشره موقع «سكاي نيوز».
وقالت البروفيسورة الألمانية توريتشي: "لقد تعلمنا كيفية تصنيع اللقاحات بشكل أفضل وأسرع. تعلمنا أيضا كيف يتفاعل جهاز المناعة.. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تسريع لقاحنا ضد السرطان".
وأضافت: "كعلماء، نتردد دائما في القول إنه سيكون لدينا علاج للسرطان.. لكننا حققنا حتى الآن عددا من الأمور وسنواصل العمل عليها".
من جهته، أجاب الدكتور شاهين عن سؤال بشأن موعد توفر لقاحات السرطان، بالقول: "قد يحدث ذلك قبل عام 2030".
يشار إلى أن العالمين المتزوجين شاهين وتوريتشي شاركا في تأسيس شركة "BioNTech" في ألمانيا عام 2008، وعملا معا على تطوير العلاجات المناعية للسرطان باستخدام تقنية "mRNA".
وبعد انتشار "كوفيد-19" في مختلف أنحاء العالم قبل عامين، دخلت "بيونتيك" في شراكة مع "فايزر" الأميركية لتطوير لقاح ضد الفيروس بالاعتماد على نفس التقنية.
وتعمل تقنية "mRNA" من خلال إرسال "تعليمات" أو "مخططا" إلى الخلايا لإنتاج ما يعرف علميا بـ"المستضد" أو "مولد الضد".
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المصدر: وكالات
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