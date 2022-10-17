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السعودية تجدد حرصها على وحدة لبنان

من لقاء ميشال عون والسفير السعودية
17 أكتوبر 2022 16:40

جدّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري حرص بلاده على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي، انطلاقاً من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف، وذلك خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

واستقبل الرئيس عون السفير البخاري قبل ظهر اليوم الاثنين في قصر بعبدا واستعرض معه «العلاقات اللبنانية-السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان، لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والإنساني»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وجدد السفير البخاري التأكيد «على حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي، انطلاقاً من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمّنت الاستقرار فيه».

وأكد «على أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها».

ولفت إلى أن «الرئيس عون أكد على حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين».

وتطرق البحث خلال اللقاء «إلى الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة».

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