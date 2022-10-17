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قتلى وجرحى من قوات حفظ السلام في مالي

أرشيفية
17 أكتوبر 2022 16:34

قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، المعروفة باسم مينوسما، على تويتر إن جنديين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتلا وأصيب أربعة بجروح خطيرة عندما اصطدمت عربتهم بعبوة ناسفة بدائية الصنع في شمال مالي اليوم الاثنين.

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