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انتخاب كريستيرسون رئيساً لوزراء السويد

يعقد زعيم الحزب المعتدل السويدي ورئيس الوزراء المنتخب حديثًا أولف كريسترسون
17 أكتوبر 2022 14:48

انتخب البرلمان السويدي اليوم الاثنين، السياسي المحافظ البارز أولف كريستيرسون رئيسا للحكومة السويدية، بعد حصوله على الدعم الضرورى في البرلمان.

وحصل كريستيرسون 58 عاما زعيم حزب المعتدلين، على الدعم الضروري من البرلمان، وأيضا بفضل أصوات الديموقراطيين الشعبويين، حيث صوت 176 نائبا من أصل 349 لصالح كريستيرسون، مقابل 173 نائبا.

وسيخلف كريسترسون رئيسة الوزراء الحالية ماجدالينا أندرسون. وكما هو مقرر، سوف يصدر كريسترسون بيانا حكوميا ويقدم مجلس وزرائه غدا الثلاثاء.  وبعد ذلك سوف يصدق الملك كارل جوستاف رسميا على تغيير الحكومة. 

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المصدر: وكالات
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