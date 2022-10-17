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أوكرانيا.. انفجارات وسط العاصمة كييف

جنود أوكرانيون يقودون دبابة في منطقة كوبيانسك في خاركيف
17 أكتوبر 2022 08:37

سمع دوي انفجارين صباح الاثنين في كييف وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية كييف.

وانطلقت صفارات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجارين اللذين وقعا عند الساعة 6,35 و6,45 صباحا (3,35 ت غ و3,45 ت غ).

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
كييف
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