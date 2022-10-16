«لينتصر الشعب».. قوة تونسية جديدة لمواجهة «الإخوان» الإرهابية

شعبان بلال (تونس، القاهرة)

تواجه مبادرة «لينتصر الشعب»، التي دشنها سياسيون تونسيون وناشطون في المجتمع المدني، حركة «النهضة» المنتمية لتنظيم «الإخوان» الإرهابي، وتدعم مسار 25 يوليو، والذي شهد إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المبادرة هي «إطار وطني شعبي مفتوح لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق بمسار 17 ديسمبر - 25 يوليو والقاطعة كلياً مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021».

وتهدف المبادرة إلى إنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمضي في بناء «الجمهورية الجديدة» ودعم وتوحيد وتقريب كل مؤيدي هذا الخط، عبر الحشد للانتخابات التشريعية المقبلة.

وتضم القائمة الداعية إلى المبادرة 25 اسماً، بينها قيادات سياسية وحقوقية وازنة على غرار عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة وزهير حمدي الأمين لحزب التيار الشعبي ومحمد علي بوغديري ومحمد سعد، وهما أمينان عامان سابقان بالاتحاد العام التونسي للشغل، ومباركة البراهمي أرملة الشهيد محمد البراهمي.

وتهدف المبادرة إلى تقريب وجهات النظر بين عدد من المؤيدين للرئيس من نشطاء المجتمع المدني ومن سياسيين وحقوقيين، تمهيداً لدخول البرلمان وخلق جبهة داعمة لقرارات الرئيس سعيد في خضم الاستعدادات لتنظيم الانتخابات التشريعية في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

وتسود حالة من الترقب الشارع التونسي بانتظار الانتخابات التشريعية المقبلة بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد وتعديلاته، حيث يتوقع خبراء ومحللون متخصصون بالشأن التونسي أن تكتب الانتخابات المقبلة نهاية مشاركة «الإخوان» في البرلمان، بعد سنوات من إفسادهم للحياة السياسية التونسية.

ويقول القائمون على المبادرة: إن الاستحقاق الانتخابي سيكون من بين أهداف مبادرتهم، لكنهم يؤكدون في المقابل أن المشروع السياسي سيكون أوسع.

وعلى الرغم من النجاح الكبير في عملية الاستفتاء على الدستور، في يوليو الماضي، كخطوة أولى في مسار «الجمهورية الجديدة»، لا يزال بعض قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي تساورهم أحلام العودة إلى السياسة عبر بوابة البرلمان. واعتبر المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن التونسيين يترقبون بصبر نافد الانتخابات التشريعية، من أجل استكمال مسار 25 يوليو، وإنجاز الاستحقاقات كافة، لتتمكن الدولة التونسية من المضي قدماً على طريق التنمية وحل الأزمات المعيشية التي يعاني منها الشعب.

ويرى الرئيس قيس سعيد أن «الديمقراطية الحقيقية هي المباشرة مع الشعب وليس الأحزاب السياسية»، وهو ما أكده المحلل السياسي التونسي الذي اعتبر أن القانون الانتخابي سيكون بمثابة «رصاصة الرحمة» التي ستطلق على الأحزاب التي لا تؤمن بالديمقراطية. كما أكد المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي أن قانون الانتخابات الجديد مبني على قاعدة أساسية وهي إقصاء «الإخوان» الذين أفسدوا الحياة السياسية طوال 10 سنوات، وهو ما ألمح إليه الرئيس التونسي في العديد من الخطابات السياسية.