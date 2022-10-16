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خادم الحرمين: ندعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية

خادم الحرمين خلال خطابه السنوي
17 أكتوبر 2022 01:14

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، أن الممكلة تسعى جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): «يتجلى ذلك في الدور المحوري للملكة في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها، وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها».

 

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