دمشق: مقتل 7 «دواعش» شمال غرب درعا

دمشق (وكالات)

أعلن مصدر أمني سوري مقتل 7 من عناصر «داعش» خلال عملية نفذتها الجهات المختصة شمال غرب محافظة درعا جنوب سوريا.

وأوضح المصدر، بحسب وكالة «سانا» الإخبارية، أن «الجهات المختصة بالتعاون مع مجموعات أهلية وبمساندة الجيش العربي السوري واصلت عملياتها الأمنية لليوم الثاني على التوالي في مدينة جاسم على امتداد 55 كم شمال غرب محافظة درعا ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي».

وذكر أن «العملية الأمنية تدور مواجهاتها في الحي الشمالي من مدينة جاسم بعد ورود معلومات عن وجود مقرات لتنظيم داعش الإرهابي في هذا الحي، وهو ما استوجب عملية أمنية عسكرية محدودة في الحي».

وأكد استهداف أحد المقرات صباح أمس، وكان يتواجد فيه عدد من إرهابيي التنظيم ويعرفون بـ«أمراء التنظيم»، وأحدهم عراقي الجنسية.

وأوضح المصدر أن «حظر التجوال في المنطقة مستمر حتى انتهاء العملية حفاظاً على حياة المدنيين والقضاء على إرهابيي تنظيم داعش الذين يقومون بأعمال إرهابية في المدينة والمناطق المجاورة لها».