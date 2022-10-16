المبعوث الأممي يؤكد حرصه على حل الأزمة الليبية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أجرى المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا عبد الله باتيلي سلسلة من اللقاءات مع المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد مباشرته لمهامه بشكل رسمي من داخل العاصمة طرابلس، وبحث «باتيلي» مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، جهود دعم العملية السياسية والتوصل لحل عاجل للأزمة الليبية، حسبما نقله مكتب إعلام المجلس الرئاسي في بيان له.

وأشار المجلس الرئاسي الليبي إلى أن «باتيلي» أشاد بالدور الكبير الذي يقدمه «الرئاسي» من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، كما شدد على أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم، مبدياً حرصه على إيجاد حل للأزمة.

في السياق ذاته، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أمس، مع المبعوث الأممي الجديد، سبل تحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات الليبية في أسرع وقت ممكن.

وأكد الدبيبة ضرورة الاستماع لرغبة الشعب الليبي صاحب القرار والمصلحة المباشرة في المضي قدماً نحو الانتخابات، مستعرضاً عدداً من العروض التوضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع، وملامح خريطة الطريق التي توصلت لها لجنة عودة الأمانة للشعب الليبي التي تم تشكيلها في مارس الماضي.

فيما أوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول خيارات تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.

إلى ذلك، عبرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا، عن تطلعها للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد الذي تسلم مهامه رسمياً في ليبيا، مؤكدة الحرص التام على سلمية تداول السلطة، وضرورة انتهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات وطنية، رئاسية وبرلمانية، نزيهة بإشراف أممي لضمان سلامة وشرعية العملية الانتخابية.

وأوضحت حكومة باشاغا في بيان صحفي، أمس، أنها تكتسب شرعيتها من قرار منح الثقة الصادر عن مجلس النواب الليبي وتزكية من أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، مشيرة إلى أنها لم تبادر بأي أعمال عسكرية أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف بإقصاء المعارضة السياسية.

عسكرياً، أكّد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، مساء أول أمس، أن من انتصر على الإرهاب يمكنه أن ينتصر على الفساد ويبني دولة ليبية آمنة مستقرة ومزدهرة، جاء ذلك، في كلمة خلال احتفالية في بنغازي، بمناسبة الذكرى الثامنة، لالتحام الليبيين مع الجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب داخل أحياء المدينة.

وأشار حفتر إلى أن مدينة بنغازي أصبحت عاصمة الأمن والاستقرار، مشيداً بدور الداعمين والمساندين للجيش الوطني في الحرب على الإرهاب.

ونجح الجيش الوطني الليبي والقوى المساندة من الليبيين، في تحرير كامل بنغازي عام 2017 من الجماعات المتطرفة، وأكد المشير حفتر أن النصر تحقق بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه.