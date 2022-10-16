البرهان: الجيش السوداني ملتزم بالابتعاد عن المعترك السياسي

الخرطوم (الاتحاد)

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس، تأكيد التزام المؤسسة العسكرية بالنأي عن المعترك السياسي في البلاد.

ونقل الجيش السوداني، في بيان على فيسبوك، عن البرهان قوله خلال لقاء مع كبار الضباط العسكريين، إنه يأمل أن تتوافق القوى السياسية من أجل تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد، في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية وصولاً إلى الانتخابات.

وذكر البيان أن البرهان نفى إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات السياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة ستقف على «مسافة واحدة» من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي.

وعقد البرهان، أمس، اجتماعاً مع كبار الضباط برتبة اللواء فما فوق وقادة الوحدات والتشكيلات داخل العاصمة، تطرق فيه لنتائج مشاركة السودان في منتدى تانا بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بجانب مباحثاته مع القيادة الإثيوبية للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما استعرض مع كبار القادة الموقف السياسي الراهن، مؤكداً على موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية. وأشار إلى الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي، وتمنى أن تنجح القوى السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد وتمكنها من إكمال المرحلة الانتقالية في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات.

وفي ختام الاجتماع، نفى للحضور ما يشاع عن إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات، وأكد أن القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف، وتدعم خطوات التحول الديمقراطي.