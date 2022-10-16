أبو الغيط يجري مشاورات سياسية في الجزائر

القاهرة (الاتحاد)

توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على رأس وفد من الأمانة العامة إلى الجزائر، أمس، لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان، إن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معاً بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج قمة الجزائر على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.

وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء لأبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.