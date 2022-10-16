السيسي: نبذل أقصى جهودنا لتسوية قضية سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة الإثيوبي على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل. وشدد السيسي في كلمته لمؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" اليوم الأحد أن رؤية مصر الراسخة بشأن التعامل مع نهر النيل هي العمل والتعاون المشترك بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلاً من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار. وتابع "نحن نحلم بالسعي المشترك، لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاوني بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة في حجمها ونطاقها على نحو يزعزع استقرارهم". وشدد الرئيس المصري أنه "لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة واهبـة للحياة على كوكب الأرض والركيزة الأساسية لتطـور الحضارة، غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد من الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة، حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه".