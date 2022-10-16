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روسيا: سنحقق أهدافنا بأوكرانيا رغم دعم «الناتو» لكييف

أرشيفية
16 أكتوبر 2022 21:40

قال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف في مقابلة مع وكالة أنباء إنترفاكس، إن روسيا متمسكة بتحقيق أهدافها في أوكرانيا على الرغم من الدعم الغربي لها.

وأوضح بيسكوف أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو بالفعل جزء «بحكم الواقع» في الصراع، لكن هذا لن يؤثر على أهداف روسيا.

وتابع بيسكوف أن «العملية» العسكرية سوف تستمر حتى نهايتها على الرغم من أن الدعم الغربي لأوكرانيا جعلها أكثر صعوبة. وتقول الحكومة الألمانية وغيرها من دول حلف «الناتو»، إنها ليست طرفا في الحرب.

وينظر إلى دعم أوكرانيا على أنه دعم للحق في الدفاع عن النفس للدولة التي تطمح في الانضمام إلى حلف «الناتو».

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المصدر: وكالات
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