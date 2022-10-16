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المبعوث الأممي الجديد لليبيا يجري أول مباحثات في طرابلس

عبدالله باتيلي
16 أكتوبر 2022 21:26

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فيها، عبدالله باتيلي، اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء، في أولى لقاءات المبعوث الرسمية بعد تكليفه، بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة وذكر البيان أن الدبيبة أكد دعم حكومته للمهام المناط بها باتيلي، من أجل تحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات.

وقدم الدبيبة خلال اللقاء عددا من العروض التوضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع، وملامح خريطة الطريق التي توصلت لها لجنة عودة الأمانة للشعب، المشكلة في مارس الماضي.

كما التقى باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي استقبله اليوم في مكتبه بطرابلس.

وخلال اجتماع الطرفين، أكد المنفي على «الحاجة الملحة للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية، فيما أشار باتيلي لأهمية أن «يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم»، بحسب بيان لإدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي.

وكان باتيلي قد وصل أول أمس الجمعة للعاصمة الليبية في أول زياره له بعد تكليفه في سبتمبر الماضي.

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المصدر: وكالات
طرابلس
عبد الحميد الدبيبة
ليبيا
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