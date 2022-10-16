الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إصابة 6 في انفجار بمطعم ياباني بإسبانيا

أرشيفية
16 أكتوبر 2022 21:22

قالت خدمات الطوارئ الإسبانية اليوم الأحد: إن ما لا يقل عن ستة أشخاص أصيبوا في انفجار بمطعم ياباني في مدينة تاراجونا في شمال شرق البلاد. ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع في نحو الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

أخبار ذات صلة
اتفاقية الإعفاء من التأشيرة المسبقة بين الإمارات واليابان تدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر المقبل
كأس فاطمة بنت مبارك تصل إلى تاربس
إسبانيا
اليابان
حريق
مطعم
آخر الأخبار
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
الإمارات
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
18 أكتوبر 2022
عبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
الإمارات
عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى
18 أكتوبر 2022
حصة بوحميد خلال إطلاق المرحلة الثانية (وام)
الإمارات
انطلاق المرحلة الثانية من «العيادات المتنقلة» في دبي
18 أكتوبر 2022
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
الإمارات
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
18 أكتوبر 2022
مسيرة عمل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بدأت منذ أربعين عاماً (وام)
الإمارات
جواهر القاسمي.. رائدة العطاء والنهوض بالأسرة
18 أكتوبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©