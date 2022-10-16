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مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية

تعبيرية
16 أكتوبر 2022 20:01

أصدر ولي العهد الكويتي أمراً أميرياً بقبول التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نجل أمير الكويت.
ويضم التشكيل الجديد 15 وزيراً حيث ضم امرأتين، هما الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة، ومي جاسم محمد البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ونائبين في البرلمان هما عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور بدر حامد الملا نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط.
ويضم التشكيل الجديد في الوزارات السيادية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية وعبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيراً للدفاع.
كما يضم التشكيل بدر حامد يوسف الملا نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط، والشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.

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