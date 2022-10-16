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زلزال عنيف في المحيط الهادئ قبالة أميركا الوسطى

أرشيفية
16 أكتوبر 2022 19:30

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالاً بقوة 6.3 درجة ضرب منطقة في المحيط الهادئ بين أميركا الوسطى وجزر جالاباجوس صباح اليوم الأحد، ولم ترد أنباء أولية عن وقوع أضرار.

وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، بحسب «الهيئة»، وقال المركز الوطني للتحذير من موجات المد (تسونامي) في الولايات المتحدة، إنه لم يصدر أي تحذيرات بشأن احتمال حدوث تسونامي.

وقال أحد المتحدثين باسم سلطات الدفاع المدني في بنما، إنهم لم يتلقوا أي أنباء بوقوع أي أثر.

ولم ترد للسلطات في الإكوادور، التي تشكل جزر جالاباجوس جزءا منها، بالمثل أي أنباء فورية عن وقوع أضرار بسبب الزلزال.

وفي وقت سابق، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال قوته 6.4 درجة.

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المصدر: وكالات
المحيط الهادئ
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