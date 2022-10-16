الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

دفن جثامين 41 من ضحايا منجم الفحم في تركيا

سيارات إسعاف تنتظر خارج المنجم (أرشيفية)
16 أكتوبر 2022 19:06

أعلن  وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة دفن جثامين 41 من ضحايا حادث منجم الفحم، بينما لا يزال خمسة عمال في حالة حرجة.
وقال قوجة إن ستة عمال مصابين يتلقون العلاج في مستشفيات مدينة اسطنبول، وثلاثة آخرين يتلقون العلاج في منطقة بارتين الواقعة على البحر الأسود.
في هذه الأثناء، ذكرت قناة "تي آر تي" الإخبارية الرسمية أن عمليات مكافحة الحرائق مستمرة في المنجم الواقع على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة أنقرة.
ووقع انفجار في المنجم على مسافة 300 متر من سطح الأرض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أدى إلى حصار العشرات من عمال المناجم أو مقتلهم.
ويوم السبت الماضي، تم انتشال آخر عامل منجم مفقود من إجمالى 110 عمال كانوا تحت الأرض وقت الانفجار، ووجد ميتا.
ويعد هذا أحد أسوأ الحوادث الصناعية في تاريخ تركيا الحديث.

 

أخبار ذات صلة
تركيا تنفي علاقاتها بمهاجرين عثرت عليهم اليونان
رئيس الدولة يعزي الرئيس التركي في ضحايا المنجم
المصدر: وكالات
تركيا
مناجم الفحم
الفحم
آخر الأخبار
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
الإمارات
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
18 أكتوبر 2022
عبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
الإمارات
عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى
18 أكتوبر 2022
حصة بوحميد خلال إطلاق المرحلة الثانية (وام)
الإمارات
انطلاق المرحلة الثانية من «العيادات المتنقلة» في دبي
18 أكتوبر 2022
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
الإمارات
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
18 أكتوبر 2022
مسيرة عمل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بدأت منذ أربعين عاماً (وام)
الإمارات
جواهر القاسمي.. رائدة العطاء والنهوض بالأسرة
18 أكتوبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©