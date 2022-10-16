الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تراس تكشف عن خطة جديدة لإنقاذ منصبها

تراس تكشف عن خطة جديدة لإنقاذ منصبها
16 أكتوبر 2022 16:56

شددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على التزامها بالاقتصاد "السليم" وهي في طريقها إلى محادثات أزمة الأحد مع وزير المالية الجديد وأسبوع متوتر مع منتقدي حزب المحافظين.
حتى الرئيس الأميركي جو بايدن انضم الى مهاجمي برنامجها الاقتصادي واصفا خطتها لخفض الضرائب والتي تم التخلي عنها حاليا بانها "خطأ".
وأقرت تراس بان إقالة صديقها كواسي كوارتينغ من منصب وزير المالية كان "مؤلما" لكنها أضافت في مقالة في صحيفة "ذي صن" الأحد "لا يمكننا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو بدون الحفاظ على ثقة الأسواق في التزامنا بتحقيق المال السليم".
تعرضت هذه الثقة للخطر في 23 سبتمبر حين كشف كوارتينغ وتراس عن برنامج يميني مستوحى من خطة الرئيس الأميركي في ثمانينيات القرن الماضي رونالد ريغن، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) من تخفيضات ضريبية ممولة حصرا من الديون المرتفعة.
تراجعت الأسواق إثر ذلك، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لملايين البريطانيين كما تراجعت شعبية المحافظين في استطلاعات الرأي مما تسبب بحرب مفتوحة في الحزب الحاكم بعد أسابيع فقط من خلافة تراس لبوريس جونسون.
قامت تراس بطرد كوارتينغ الجمعة مع انهما أعدا الخطة معا. 

ويعمل خلفه جيريمي هانت الآن على تفكيك التخفيضات الضريبية فيما يضغط من أجل ضبط الإنفاق الصعب من قبل زملائه في مجلس الوزراء فيما يعاني البريطانيون من أزمة تكاليف المعيشة.
والتقى هانت تراس في مقر رئيسة الوزراء الريفي الأحد لوضع خطة موازنة جديدة من المرتقب ان تقدم في 31 اكتوبر.
وقال هانت في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية الأحد "سيكون الأمر صعبا جدا، واعتقد انه يجب ان نكون صريحين مع الشعب بشأن ذلك".
ودافع عن تراس بعد نكساتها ومؤتمرها الصحافي الكارثي الجمعة بعدما أقالت كوارتينغ.
وقال هانت "كانت على استعداد للقيام بأصعب الأمور في السياسة وهو تغيير المسار" مضيفا "رئيسة الوزراء هي المسؤولة".
وشككت بعض الصحف والعديد من المحافظين في هذا القرار باعتبار ان أساس سياسة تراس بات الان في حالة خراب.

أخبار ذات صلة
رئيسة الحكومة البريطانية متمسكة بمنصبها رغم دعوات الاستقالة
إلغاء برنامج المملكة المتحدة لتجميد أسعار الطاقة
المصدر: وكالات
بريطانيا
ليز تراس
ملكة بريطانيا
آخر الأخبار
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
الإمارات
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
18 أكتوبر 2022
عبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
الإمارات
عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى
18 أكتوبر 2022
حصة بوحميد خلال إطلاق المرحلة الثانية (وام)
الإمارات
انطلاق المرحلة الثانية من «العيادات المتنقلة» في دبي
18 أكتوبر 2022
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
الإمارات
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
18 أكتوبر 2022
مسيرة عمل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بدأت منذ أربعين عاماً (وام)
الإمارات
جواهر القاسمي.. رائدة العطاء والنهوض بالأسرة
18 أكتوبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©