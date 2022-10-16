في ثاني واقعة من نوعها.. النرويج تلقي القبض على روسي
عناصر من الشرطة النرويجية
16 أكتوبر 2022 16:50
ألقت الشرطة النرويجية القبض على مواطن روسي - 51 عاماً، الجمعة، عقب أن شوهد يلتقط صوراً بالقرب من مطار تروموس، في ثاني واقعة من نوعها خلال أسبوع. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شرطة منطقة ترومس القول إنها صادرت طائرة درون، وكمية كبيرة من تجهيزات الكاميرات وعدداً من كروت الذاكرة. وقالت الشرطة إنه تم التقاط بعض الصور أيضاً في مطار كيركينيس، تشمل صوراً لمروحية عسكرية. وتأتي هذه الأنباء، بعدما احتجزت محكمة نرويجية مواطناً روسياً آخر في أقصى شمال البلاد، بعد مصادرة «كمية كبيرة» من الصور التي قام بالتقاطها بطائرتي درون. ويشار إلى أنه وفقاً للقواعد، التي تم إقرارها بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، يحظر على المواطنين الروس والشركات الروسية استخدام طائرات درون في النرويج.