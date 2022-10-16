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روسيا تدحر تقدماً أوكرانياً في هذه المناطق

عناصر من الجيش الروسي في خيرسون
16 أكتوبر 2022 16:36

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها تصدت لمحاولات القوات الأوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولايف، وكبدتها ما وصفته بخسائر فادحة.

ولم يتسن التحقق من تقارير ساحة المعركة على الفور. كما قالت روسيا إنها تواصل غاراتها الجوية على أهداف عسكرية وأهداف في منظومة الطاقة في أوكرانيا، باستخدام الأسلحة بعيدة المدى الموجهة بدقة.

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المصدر: وكالات
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روسيا وأوكرانيا
الجيش الروسي
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