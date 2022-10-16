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الهند تصف تقرير الجوع العالمي بأنه مقياس خاطئ

الهند تصف تقرير الجوع العالمي بأنه مقياس خاطئ
16 أكتوبر 2022 15:38

وصفت الهند "تقرير الجوع العالمي" لهذا العام، الذي صنفها في المرتبة الـ107، بين 121 دولة بأنه "مقياس خاطئ"، وأنه " يعاني من مشكلات منهجية خطيرة، حسب بيان.
وذكرت وزارة تنمية المرأة والطفل في بيان السبت أن ثلاثة من أصل أربعة دلائل في التقرير، المستخدم لحساب "مؤشر الجوع العالمي"، تتعلق فقط بصحة الأطفال وليست ممثلة لجميع السكان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.
وأضافت الوزارة أن الدليل الرابع - نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية- يستند إلى استطلاع رأي قائم على عينة صغيرة قوامها ثلاثة آلاف شخص.

والتقرير، الذي نشرته مؤسسة "كونسيرن وورلدوايد" غير الربحية من أيرلندا و"فيلت هانجز هيلف" من ألمانيا "يشير إلى تحيز واضح" ويتجاهل الخطوات التي اتخذتها الحكومة الهندية لضمان الأمن الغذائي بشكل خاص، خلال جائجة كوفيد19- .

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