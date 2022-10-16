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20 قتيلاً في حادث سير بكولومبيا

20 قتيلاً في حادث سير بكولومبيا
16 أكتوبر 2022 09:24

قالت الشرطة ، السبت، إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون فى حادث طريق بين مدينتي باستو وبوبايان بجنوب غرب كولومبيا.
وأظهرت صور بثها التلفزيون الكولومبي انقلاب حافلة على الطريق في وقت سابق السبت. 

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المصدر: وكالات
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