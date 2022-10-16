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فرنسا تعتزم تدريب 2000 جندي أوكراني

فرنسا تعتزم تدريب 2000 جندي أوكراني
16 أكتوبر 2022 09:06

تعتزم فرنسا تدريب ما يقرب من 2000 جندي أوكراني.
وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو لصحيفة لو باريزيان في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة السبت إنه كانت هناك بالفعل دورات تدريبية على مدافع هاوتزر- سيزار لكن حجم التدريبات سيزداد قليلا الآن.

كما ذكر ليكورنو أن التدريب سيتم على ثلاث مراحل: أولا التدريب العام للمقاتلين، ثم الاحتياجات  المحددة التي أبلغ عنها الأوكرانيون من الإمداد اللوجيستي، وأخيرا المرحلة الثالثة والتي تتعلق بالتدريب على الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

وقبل أيام قليلة فقط أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسليم ستة مدافع هاوتزر - سيزار بالإضافة إلى أنظمة رادار وصواريخ أخرى مضادة للطائرات.
قامت فرنسا بالفعل بتسليم 18 مدفع هاوتزر - سيزار إلى أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
فرنسا
أوكرانيا
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