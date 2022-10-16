الرئيس الصيني يفتتح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم والذي يستمر أسبوعاً ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلاله بفترة رئاسة ثالثة ويعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونج. وبدأ التجمع الذي يضم نحو 2300 مندوب من جميع أنحاء البلاد في قاعة الشعب الكبرى على الجانب الغربي من ميدان تيانانمين وسط إجراءات أمنية مشددة. ودخل شي(69 عاماً) القاعة قبل الساعة العاشرة صباحاً (0200 بتوقيت جرينتش) وبدأ إلقاء كلمة من المتوقع أن يستعرض فيها إنجازات الحزب في السنوات الأخيرة ويحدد أولويات واسعة النطاق للسنوات الخمس المقبلة. ولا يتوقع المحللون بشكل عام أي تغيير كبير في اتجاه السياسة. وقال ريدموند وونج، محلل الأسواق في ساكسو بنك، في مذكرة يوم الجمعة،" لا نرى أي سبب يدعوه إلى تغيير المسار أو إجراء تعديلات جوهرية على المبادئ والاستراتيجيات الأساسية التي وضعها خلال العقد الماضي".