الإمارات تتضامن مع تركيا في ضحايا انفجار منجم

أبوظبي، أنقرة (وام، وكالات)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية تركيا في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التركية وشعبها الصديق وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأدى انفجار منجم للفحم أول أمس، في أماسرا بشمال غرب تركيا إلى قتل 40 عاملاً على الأقل وجرح 28 آخرون حسب السلطات التي أعلنت أمس قرب انتهاء عمليات الإنقاذ.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العثور على جثة آخر عامل منجم كان مفقوداً بعد الانفجار ليرتفع عدد ضحايا انفجار الغاز إلى 41 قتيلاً.

وقال أردوغان من الموقع: «أعطينا الأولوية للعثور على عمال المناجم في الدهاليز، وصلنا أخيراً إلى الأخير من بينهم»، وبذلك تنتهي عمليات الإنقاذ التي استمرت أكثر من 20 ساعة منذ الانفجار الذي وقع مساء الجمعة.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي توجه مع عدد من أعضاء الحكومة إلى الموقع: «تم إنقاذ 58 عاملاً، بعضهم قاموا بذلك بأنفسهم وآخرون بفضل فرق الإغاثة»، موضحاً أن 28 جرحوا في الانفجار الذي وقع مساء الجمعة.

من جانبه، أعلن وزير الطاقة فاتح دونماز الذي بدا عليه الاستياء «نقترب من نهاية عمليات الإنقاذ»،

وأضاف وهو يبكي «ما يحزننا بشكل خاص هو أننا كنا هناك قبل 3 أسابيع فقط».

وتابع أنه «تمت السيطرة على النيران إلى حد كبير داخل المنجم»، لكن ما زال دخان رمادي كثيف ينبعث من مكان الانفجار.

وعرضت قناة «إن تي في» التركية الخاصة أحد عمال المناجم الذين تم إنقاذهم وقد بدا عليه الإنهاك ويرفض نقله إلى سيارة إسعاف. وقال: «أنا بخير، أريد أن أبقى هنا لمساعدة رفاقي».

وغرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تويتر: «ستحقق هيئاتنا القضائية بكل أبعادها في هذا الحادث المروع الذي ضربنا. ولن يمر أي إهمال بلا عواقب».

ووعد أردوغان أيضاً بأن تتحمل الدولة المسؤولية و«تحمي عائلات» الضحايا الذين تم تشييع عدد منهم صباح أمس في القرى المجاورة.

وقال مسؤول: إن أردوغان سيتفقد قبل توجهه إلى موقع المنجم بعض الجرحى الـ 28 الذين تم إجلاؤهم إلى مستشفى في اسطنبول.

وأشار شاهد عيان إلى أن أقارب عمال جرحى ينتظرون بقلق وهم يبكون منذ الليلة السابقة أنباء عند مدخل المنجم. واصطفت سيارات الإسعاف في حالة تأهب قرب الموقع. واضطر رجال الإنقاذ لإجلاء سيدة في حالة صدمة بينما يصلي آخرون وهم يتكئون على الحواجز التي تحيط بالموقع، ويساند عمال المناجم الناجون بعضهم بعضاً، وقد شاركوا بأنفسهم في عمليات الإنقاذ.

وقال أحدهم لقناة «ان تي في» أمس: «أحضرنا جثث رفاقنا إنه أمر مروع بالنسبة لنا».

من جهته، صرح وزير الطاقة بأن «ملاحظاتنا الأولى تشير إلى أن بعض أصدقائنا (عمال المناجم) فقدوا حياتهم بسبب الضغط العالي والحرارة الناجمة عن الانفجار».

وكشفت السلطات عن أن الدلائل الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن «شعلة»، وهو مصطلح يشير إلى غاز الميثان في مناجم الفحم.

وفي عام 2014، قُتل 301 من العمال في بلدة سوما بغرب البلاد، والواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوبي إسطنبول، في أسوأ كارثة يشهدها قطاع التعدين في تركيا.