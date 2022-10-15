400 مليون دولار مساعدات سعودية إنسانية لأوكرانيا

الرياض (وكالات)

أعلنت السعودية، أمس، تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية التي أضافت أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال الاتصال، «موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة»، بحسب الوكالة.

ولعبت السعودية الشهر الماضي دوراً مهماً في تسهيل تبادل أسرى حرب بين موسكو وكييف.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات

إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأكد زيلينسكي أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.

كما عبر الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة (بين موسكو وكييف).

وأكد الرئيس الأوكراني أنه ناقش عدة ملفات مع ولي العهد السعودي، ومنها «أمن الطاقة في أوكرانيا، والانتعاش بعد الحرب، ومشاريع الاستثمار المشتركة».

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره وامتنانه لتصويت السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإدانة الاستفتاءات في 4 أقاليم تسيطر عليها روسيا.

من جانبه، أكد ولي العهد أن تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

كانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في الشهر الماضي أن روسيا أفرجت عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الأوكراني مع ولي العهد السعودي، وفي سبتمبر الماضي علق زيلينسكي على «محادثة ودية» بينه وبين الأمير محمد بن سلمان.

وقال زيلينسكي حينها، إنه «أجرى محادثة ودية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان»، وإنه شكره «على تسهيل إطلاق سراح الرعايا الأجانب» الذين كانوا محتجزين لدى روسيا، كما شكره على «جهود التوسط»، وعبر عن تقديره لـ«الدور الريادي للسعودية في المنطقة».