الأحد 16 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الهند تعزز قدرة الردع النووي وتختبر «بالستياً» بنجاح

الهند تعزز قدرة الردع النووي وتختبر «بالستياً» بنجاح
16 أكتوبر 2022 02:26

نيودلهي (وكالات) 

أخبار ذات صلة
حامد بن زايد: إنجازات مهمة تعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والهند
شراكة بين «الإمارات للطاقة النووية» و«ترانسكو»

اختبرت الهند بنجاح، أمس، صاروخاً بالستياً أطلق من أول غواصة صُنعت محلياً وتعمل بالطاقة النووية، كما أعلنت وزارة الدفاع الهندية.
ويجعل اختبار «قدرة الردع النووي» هذا الهند واحدة من 6 دول - إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين - مزودة بقدرات نووية ضاربة ولشن هجمات مضادة براً وبحراً وجواً.
من جهة أخرى، يؤكد اختبار صاروخ بالستي أطلق من غواصة «صنعت في الهند» على تقدم هذا البلد على طريق إنتاج معداته العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن عملية الإطلاق مهمة لإثبات كفاءة الطاقم والتحقق من حسن تشغيل برنامج الغواصة النووية القاذفة للصواريخ البالستية، الذي يشكل «عنصراً أساسياً في قدرة الردع النووي الهندية.
وأكد الإطلاق نجاح كل المعايير التشغيلية والتقنية لنظام التسليح الذي أطلق من الغواصة «آي إن إس أريهانت» في خليج البنغال.

الهند
الطاقة النووية
آخر الأخبار
كيف تستعد جزيرة ياس لمهرجان ديوالي؟
دنيا
كيف تستعد جزيرة ياس لمهرجان ديوالي؟
اليوم 12:23
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
الرياضي
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
اليوم 12:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سومباوا الإندونيسية
اليوم 11:51
يوسف جابر.. «البصمة 34»
الرياضي
يوسف جابر.. «البصمة 34»
اليوم 11:40
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
الإمارات
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©